Presidente Maduro conmemoró el Día del Amor y la Lealtad del Comandante Hugo Chávez

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este lunes la conmemoración del Día del Amor y la Lealtad, fecha dedicada al recuerdo del comandante Hugo Chávez y al compromiso del pueblo venezolano con su legado.

El jefe de Estado calificó la jornada como “inolvidable”, evocando aquel 8 de diciembre de 2012 cuando Chávez, tras regresar de La Habana, entregó al país su última proclama. Maduro resaltó la serenidad y firmeza con la que el líder revolucionario trazó el rumbo colectivo, incluso en medio de las dificultades de salud que enfrentaba.

Durante el acto, se reafirmó el juramento de continuar fieles al proyecto bolivariano, inspirado en Simón Bolívar y revitalizado por Chávez en el siglo XXI. El presidente subrayó que ese día marcó un hito histórico, pues el comandante se encontraba en plena madurez política y estratégica, consolidando su liderazgo más allá de las fronteras nacionales y convirtiéndose en símbolo de dignidad para América Latina y el Caribe.

Maduro recordó además el papel de Chávez como fundador de organismos de integración regional como UNASUR, ALBA, Petrocaribe y la CELAC, creada en diciembre de 2011 pese a las dificultades de salud que atravesaba. En su mensaje, el mandatario venezolano expresó: “Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, aquí está tu pueblo de pie, libre y con Patria más rebelde que nunca”.

La conmemoración concluyó con la reafirmación del llamado histórico de Chávez: “¡Comuna o nada!”, destacando que las comunas representan el camino hacia una democracia auténtica y participativa.

T/CO con información de Prensa Presidencial