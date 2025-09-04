Presidente Maduro convoca a la primera activación de alistados de la Milicia Bolivariana

Este viernes 5 de septiembre, más de 8 millones 200 mil ciudadanos y ciudadanas que se han registrado en el sistema de defensa nacional serán convocados por la Milicia Bolivariana para participar en una jornada sin precedentes de organización y despliegue territorial.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desde el Puesto de Comando Presidencial, acompañado por altos funcionarios del Estado y representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Entre los presentes estuvieron la primera dama Cilia Flores, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, el comandante estratégico operacional GJ Domingo Hernández Lárez, el comandante de la Milicia Bolivariana Orlando Romero Bolívar, y el ministro de Comunas Ángel Prado. Todos respaldaron el llamado a activar los 5.336 circuitos comunales del país como parte de esta nueva fase de defensa integral.

Según lo establecido en la Ley Constitucional de la FANB, esta será la primera vez que se pondrán en marcha las Unidades Comunales de Milicia (UCM), cubriendo todo el territorio nacional, desde las zonas más urbanas hasta las comunidades más remotas. Cada unidad estará conformada por bases populares de defensa integral, que coinciden con los 15.751 centros electorales del país.

Esta jornada inaugural servirá como inducción para los nuevos alistados, quienes luego avanzarán hacia niveles superiores de formación y responsabilidad. El objetivo, según Maduro, es movilizar a toda la fuerza recién incorporada, que se sumará a los 4 millones 500 mil milicianos ya entrenados, consolidando así una estructura de defensa nacional robusta y participativa.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial