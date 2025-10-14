Presidente Maduro convoca a una ofensiva comunicacional por la paz y la verdad de Venezuela

Durante la transmisión de su programa Con Maduro+ desde la VI Bienal del Sur, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado a los movimientos sociales y al pueblo venezolano a sumarse a una cruzada comunicacional para defender la verdad del país y promover la paz.

“Es momento de alzar la voz y enfrentar la manipulación mediática. Convoco a todos los que desean la paz en Venezuela a difundir nuestra verdad. Vamos a la batalla comunicacional, a la victoria de la conciencia, y que la resistencia siga firme”, expresó el mandatario.

En el marco del evento artístico internacional, que reúne obras de creadores nacionales e internacionales, Maduro resaltó el poder del arte como instrumento de unión entre los pueblos y como vehículo para fortalecer los valores de paz y soberanía.

El jefe de Estado denunció que las redes sociales han sido utilizadas para silenciar los mensajes del pueblo venezolano, señalando que intereses imperiales y coloniales ejercen control sobre estas plataformas. “Nos bloquean, nos censuran, nos invisibilizan. Por eso debemos activar una ofensiva comunicacional que rompa ese cerco y muestre al mundo la verdadera Venezuela”, afirmó.

Asimismo, evocó el momento en que fue juramentado como vicepresidente Ejecutivo por el Comandante Hugo Chávez hace 13 años, reafirmando que ese compromiso sigue intacto y respaldado por la unión cívico-militar-policial que sostiene el proyecto revolucionario.

T/CO con informacion de VTV