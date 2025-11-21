Presidente Maduro convoca a una transformación de la clase obrera del país

En el marco del Balance de las Asambleas de base rumbo al Congreso Constituyente de la Clase Obrera, celebrado en Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a impulsar una profunda reingeniería del movimiento obrero.

Según expresó, el objetivo es que los trabajadores asuman el rol de poder que les corresponde en la economía, la cultura, la política, la sociedad y en la opinión pública.

Ante delegados de sectores como petroquímico, transporte, construcción, educación, salud, cemento, electricidad, telecomunicaciones, agroalimentario, pesquero y acuícola, entre otros, el mandatario subrayó que Venezuela está dejando atrás viejos dogmas y paradigmas para forjar su propia doctrina y visión sobre el papel de la clase obrera en el país.

“Hoy quienes aman a esta patria son protagonistas de primer nivel en la gran obra de construir un país que se haga respetar en el mundo por sus hechos”, afirmó Maduro frente a decenas de sindicalistas y representantes del sector laboral.

Durante su intervención, el jefe de Estado recordó su paso por el Sindicato del Metro de Caracas (Sitrameca), experiencia que calificó como la más enriquecedora de su vida laboral. Evocó a sus compañeros de trabajo y las acciones emprendidas en esa etapa, resaltando que actualmente existe una generación de relevo en esa organización sindical.

Finalmente, destacó que el proceso constituyente que vive la clase obrera es de gran relevancia y expresó su orgullo de que el Metro de Caracas, al que llamó su “empresa y escuela”, se encuentre a la vanguardia de este movimiento que él mismo convocó.

T/Con informacion de Prensa Presidencial