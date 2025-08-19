Presidente Maduro convoca al debate revolucionario en el próximo Congreso del PSUV

Durante un encuentro con gobernadores y alcaldes del Gran Polo Patriótico, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), previsto para los días 11 y 12 de septiembre, será un espacio clave para el intercambio de ideas y la reflexión sobre el momento histórico que vive el país.

Desde el Teatro Teresa Carreño, el mandatario hizo un llamado al Poder Popular y a la militancia del PSUV a participar activamente en esta plenaria, que rendirá homenaje al expresidente chileno Salvador Allende. “Este será un congreso profundamente revolucionario, donde el pueblo debe debatir y decidir el rumbo del presente y del futuro”, expresó Maduro, subrayando que “una revolución verdadera no puede burocratizarse ni detenerse”.

En su intervención, el jefe de Estado destacó el papel del Gran Polo Patriótico como la fuerza política más robusta de Venezuela y América Latina. “Somos el movimiento más democrático, el que más debate, se autocritica y se conecta con el pueblo cada día”, afirmó con orgullo.

En el contexto electoral, Maduro felicitó a los gobernadores y alcaldes chavistas por su desempeño, señalando que el 37% fueron reelectos en los últimos comicios, a pesar de los desafíos comunicacionales impuestos por sectores opositores. También reconoció que, de las 50 alcaldías obtenidas por la oposición, el 76% de sus representantes fueron ratificados por el voto popular.

T/CO