Presidente Maduro convoca al pueblo venezolano a defender la paz y la soberanía

El presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado a la movilización nacional en defensa de la paz, la independencia y los recursos naturales de Venezuela. Dirigiéndose al pueblo venezolano, instó a que todos los sectores del país se articulen en torno a la protección del territorio y la construcción de un futuro próspero.

El Mandatario destacó que la preparación dentro de la Milicia Bolivariana no solo responde a una estrategia defensiva, sino que representa el compromiso de cada familia venezolana con el derecho a vivir en comunidad, en paz y con dignidad. “Estamos defendiendo el derecho de nuestras familias a desarrollarse y construir su propia prosperidad”, afirmó.

El Jefe de Estado extendió el llamado más allá de las fronteras nacionales, invitando a toda América Latina y el Caribe a unirse en la defensa de los derechos soberanos de sus pueblos. Citando al líder revolucionario Ho Chi Minh, expresó: “Hay que unir a todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal”.

