Presidente Maduro convocó a un debate nacional de las bases del PSUV

En el marco de la Plenaria Extraordinaria del V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del IV Congreso de la Juventud del PSUV, el presidente Nicolás Maduro anunció la realización de una jornada nacional de debate territorial los días 13 y 14 de septiembre, con el objetivo de delinear las líneas estratégicas de acción para la nueva etapa de la Revolución Bolivariana.

Durante su intervención, Maduro propuso que el PSUV, la JPSUV y demás movimientos sociales y políticos se movilicen en todo el país para llevar la discusión a las bases. “Invito a que se desarrolle una jornada especial de base territorial”, expresó el mandatario, instando a los 2.885 delegados del Congreso a trasladarse a las comunidades y activar los más de 60.000 equipos de calle.

La planificación metodológica de esta jornada estará a cargo del equipo presidencial y de la secretaría general del PSUV, liderada por Eduardo Piñate. La propuesta fue respaldada por los asistentes, quienes acordaron que la próxima semana consolidarán las conclusiones del debate. “Que los planos discutidos en este Congreso lleguen a las comunidades”, enfatizó Maduro.

El presidente delineó tres prioridades para el fortalecimiento del proyecto político:

Fortalecimiento de la capacidad de gobierno, con atención directa a las necesidades del pueblo en áreas como educación, salud, vivienda, servicios públicos y emprendimiento. Impulso de un nuevo proceso popular constituyente, que involucre a los movimientos sociales y al poder comunal, con un llamado a gobernadores, alcaldes y líderes nacionales a ejercer el gobierno desde las calles. Defensa de la soberanía nacional, ante lo que calificó como amenazas externas, advirtiendo que el país debe estar preparado para transitar de formas de lucha pacífica a formas de lucha armada en caso de una agresión militar.

Maduro concluyó reafirmando que “la bomba atómica de Venezuela es el pueblo empoderado en los territorios”, destacando el papel del Poder Popular como eje central de la resistencia y transformación nacional.

T/CO