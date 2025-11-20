Maduro (11)

Presidente Maduro: Corredor Caracas-La Guaira debe ser un modelo de escala nacional

DestacadaImpactoNacionales

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, activó esta semana el Plan de Desarrollo Integral del Corredor Vial Caracas-La Guaira, desde la comunidad Ojo de Agua. Este plan articula áreas relacionadas con la economía, social, educativo, salud, servicios públicos y seguridad, en pro del crecimiento comunal.

“Este corredor tiene las condiciones para convertirse en un modelo a nivel nacional para articular las comunas con proyectos de desarrollo integral, a través del Plan de las 7T. Vamos a trabajar, a avanzar y a progresar”, expresó el jefe de Estado a través de un material audiovisual publicado en su canal Telegram.

El presidente Nicolás Maduro reiteró la voluntad del Gobierno Nacional de acompañar a las Comunas en su proceso de construcción de Poder Popular, lo que consolida el camino hacia el socialismo territorial y el fortalecimiento de la transformación estructural de la sociedad venezolana.

F/VTV

Comments are closed.