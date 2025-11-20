Presidente Maduro: Corredor Caracas-La Guaira debe ser un modelo de escala nacional

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, activó esta semana el Plan de Desarrollo Integral del Corredor Vial Caracas-La Guaira, desde la comunidad Ojo de Agua. Este plan articula áreas relacionadas con la economía, social, educativo, salud, servicios públicos y seguridad, en pro del crecimiento comunal.

“Este corredor tiene las condiciones para convertirse en un modelo a nivel nacional para articular las comunas con proyectos de desarrollo integral, a través del Plan de las 7T. Vamos a trabajar, a avanzar y a progresar”, expresó el jefe de Estado a través de un material audiovisual publicado en su canal Telegram.

El presidente Nicolás Maduro reiteró la voluntad del Gobierno Nacional de acompañar a las Comunas en su proceso de construcción de Poder Popular, lo que consolida el camino hacia el socialismo territorial y el fortalecimiento de la transformación estructural de la sociedad venezolana.

F/VTV