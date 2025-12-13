Presidente Maduro cuestiono a quienes «venden la patria por un premio Nobel»

El presidente Nicolás Maduro destacó este viernes la ética del doctor Humberto Fernández-Morán, quien rechazó ganarse el premio Nobel ante la exigencia de la organización de renunciar a su nacionalidad venezolana, y lo contrastó con quienes «venden la patria por un premio Nobel».
«Un día lo llamaron y le dijeron: ‘Dr. Fernández Morán, usted puede ganarse el premio Nobel en Ciencias de este año, pero el único requisito es que renuncie a su nacionalidad venezolana y asuma la nacionalidad estadounidense’. ¿Ustedes saben qué dijo él? ‘Quédense con su premio Nobel que yo me quedo con mi nacionalidad venezolana'», refirió Maduro.
En este sentido, enalteció la trayectoria del Dr. Fernández-Morán, un pionero en neurociencias al servicio al país. «Le tocó vivir muchos años en el exterior (…) fue víctima de las hordas de Hitler, del nazismo, salvó su vida milagrosamente. Pero él, desde donde estuvo siempre valoró su historia (…) conoció, sintió y defendió con su ejemplo el legado de nuestro Libertador Simón Bolívar».
Al respecto, cuestionó que» hay quienes venden la patria por un premio Nobel o por mil cosas».