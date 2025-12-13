Presidente Maduro cuestiono a quienes «venden la patria por un premio Nobel»

Desde la Universidad Nacional de las Ciencias «Dr. Humberto Fernández-Morán», el jefe de Estado resaltó que es importante la «dedicación, el estudio, la disciplina, el seguimiento, el creer en sí mismo, el trabajo en equipo (…)., pero es vital la ética».

En este sentido, enalteció la trayectoria del Dr. Fernández-Morán, un pionero en neurociencias al servicio al país. «Le tocó vivir muchos años en el exterior (…) fue víctima de las hordas de Hitler, del nazismo, salvó su vida milagrosamente. Pero él, desde donde estuvo siempre valoró su historia (…) conoció, sintió y defendió con su ejemplo el legado de nuestro Libertador Simón Bolívar».

Al respecto, cuestionó que» hay quienes venden la patria por un premio Nobel o por mil cosas».