Presidente Maduro: Decir que en Venezuela hay una dictadura es subestimar al pueblo

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresó la noche de este sábado que decir que en la Patria de Bolívar hay una dictadura es subestimar al pueblo venezolano que jamás ha aceptado tiranos.

“Decir que soy un dictador significa que en Venezuela hay una dictadura esa es una tremenda subestimación de los valores democráticos, de rebeldía republicana de un pueblo que tiene 200 años de lucha y que jamás aceptó tiranos ni en el siglo XIX ni el siglo XX”, aseveró el Jefe de Estado.

En transmisión de Venezolana de Televisión, el Primer Mandatario nacional dijo que el venezolano es un pueblo con profundos valores democráticos republicanos y que él forma parte de ese pueblo.

“Mi educación, mis valores viene de ese pueblo de la lucha sindical, lucha de barrio, de la lucha estudiantil, nosotros forjamos nuestro espíritu en la lucha de ideas, forjamos nuestra capacidad política probado siempre en los votos, en los centros estudiantiles, en los sindicatos ganado y perdiendo”, explicó.

Durante una entrevista concedida al documentalista chileno Marco Enrique Ominami resaltó que desde el año 1998 el revolución ha ganado en 22 procesos electorales. “Desde el año 1998 al año 2018 hemos tenido 24 elecciones y las fuerzas de la revolución hemos ganado 22 elecciones incluyendo presidenciales, de gobernadores, municipales, incluyendo referéndum revocatorio, incluyendo referéndum consultivos”, recalcó.

MADURO: YO SÉ QUIÉN SOY

Sobre la pregunta sobre si le duele que lo llamen dictador, el Mandatario nacional respondió: “Yo sé quién soy, sé qué pueblo tenemos, sé para dónde voy, tengo fe absoluta en la historia de Venezuela, que digan lo que digan, en todo caso ¿Quién me lo dice? Donald Trump, fue EEUU el que empezó a remarcar de dictador, si es él el que me dice dictador para mí es un elogio”, aseveró.

ALTO MANDO POLÍTICO COHESIONADO

Por otra parte, indicó que durante los años difíciles que ha vivido la Revolución Bolivariana se ha logrado mantener unido al alto mando político. “En el transcurso de estos complejos años hemos mantenido cohesionado y unido el alto mando político que dejó el comandante Hugo Chávez, hemos mantenido cohesionado el alto mando político-militar, hemos mantenido unidas todas la fuerzas políticas de la Revolución”, enfatizó.

Señaló que no solamente está unido el alto mando político sino que está en proceso constante de expansión. “hemos creado nuevas fuerzas políticas, nuevos movimientos políticos, nuevos movimientos sociales no solamente que estamos unidos sino que estamos en una dinámica de expansión, si no no tuviéramos hoy por hoy 55% de intención de votos”, subrayó.

Texto/Sandra Izarra

Foto/Prensa Presidencial