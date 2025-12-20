Presidente Maduro: Decreto de Chuquisaca es la nueva era del equilibrio con Dios, la sociedad y la naturaleza

En Conmemoración al Bicentenario del Decreto de Chuquisaca, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, reflexionó sobre las actuaciones de El Libertador Simón Bolívar para referir que no fue sólo el gran líder de la independencia política, sino que fue el fundador verdadero y genuino de un verdadero cambio civilizatorio profundo del siglo XIX.

Desde el Parque Vinicio Adames, ubicado en el estado Miranda, el presidente Maduro manifestó que el Decreto de Chuquisaca representa en la historia un acto jurídico, moral y humanista sin precedentes. «Es una ley, es un mandato para el cuidado de la tierra, de los bosques, de los ríos, de la naturaleza, de la vida, y convertir al Estado en garante de la vida, de la naturaleza y del equilibrio necesario del planeta tierra» dijo.

En el contexto en que se encuentra actualmente Venezuela, ante las asechanzas imperialistas, el Jefe de Estado recordó cómo es la imposición de la barbarie colonialista inspirada en la ambición de robar recursos y tierras. Y fue Simón Bolívar quien logró la trinidad perfecta: «equilibrio del hombre, de la sociedad, de la mujer, con Dios, con la propia sociedad, y con la naturaleza», precisó.

El Mandatario Nacional prosiguió su discurso indicando que «nosotros somos herederos de una alternativa civilizatoria que está en pleno desarrollo basada en la vida, el equilibrio y la convivencia universal», reiterando una vez más que Venezuela no será colonia de nadie.

Para el presidente Maduro Bolívar está más vivo que nunca. «El Socialismo rechaza la guerra de rapiña, la guerra por petróleo, por oro, por tierras. El Socialismo rechaza totalmente la codicia, la ambición desmedida, el monopolio. El Socialismo cultiva valores profundamente humanos, solidarios», sentenció el Jefe de Estado venezolano.

T/Prensa Presidencial