Presidente Maduro denuncia ante la OPEP amenaza directa de EE.UU. contra el petróleo venezolano

Este domingo, Venezuela advirtió a los países miembros de la OPEP y OPEP Plus que Estados Unidos estaría intentando apoderarse de sus extensas reservas de petróleo, consideradas las más grandes del planeta, a través de mecanismos de presión y el posible uso de fuerza militar. La denuncia fue formalizada mediante una misiva enviada por el presidente Nicolás Maduro al Secretario General de la organización energética.

Según el documento, esta supuesta pretensión de Washington representaría una amenaza directa contra la soberanía nacional y un factor de inestabilidad para el mercado energético global, en un contexto donde la producción y el abastecimiento mundial de crudo siguen siendo estratégicos para la economía internacional.

El Gobierno venezolano subrayó que cualquier intento de apropiación forzada de sus recursos naturales alteraría gravemente el equilibrio geopolítico y energético, afectando a países productores y consumidores. Además, ratificó que el país “se mantendrá firme en la defensa de sus recursos energéticos naturales” y que “nada detendrá la determinación histórica del pueblo venezolano de ser libre y soberano”.

Las autoridades reiteraron que Venezuela continuará denunciando internacionalmente cualquier acción que considere una amenaza a su seguridad energética, al tiempo que llamó a la comunidad petrolera mundial a mantenerse vigilante ante lo que describen como un riesgo para la estabilidad del mercado global.