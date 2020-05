Presidente Maduro denuncia campaña mediática para desacreditar lucha de Venezuela contra el Covid-19

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó este miércoles la campaña que agencias de comunicación y medios internacionales promueven para desacreditar la lucha que el Gobierno nacional y el pueblo lideran contra el coronavirus.

Denuncio que las redes sociales financiadas por el gobierno de los Estados Unidos y las agencias de noticias tratan de buscar titulares contra Venezuela, ocultando la realidad de los avances en el país en materia de prevención para evitar la propagación del virus y lo que verdaderamente ocurre en países vecinos, de donde connacionales han debido retornar huyendo de la xenofobia.

«Quieren sangre en Venezuela, quieren que la pandemia se apodere del país y no, Venezuela no lo permitió por su disciplina, por su cuarentena, gracias a nuestros equipos médicos, no lo lograron», sentenció el Mandatario nacional.

Indicó que las agencias de noticias AP, EFE, Reuters y las cadenas de prensa como El País, ABC, Clarín, se combinan para sacar titulares negativos sobre Venezuela, «pero no dicen que en Venezuela el 80% o más de los casos que hemos tenido en 15 días vienen de Colombia, de Brasil de Ecuador y de Perú».

Refirió que este miércoles destacaron que hubo 34 nuevos casos, pero no aclararon que solo dos son comunitarios y corresponden a personas que tuvieron contacto con viajeros de Colombia y el resto también son todos contagios de Colombia.

«Ustedes periodistas de los medios internacionales, de las agencias que no quieren recoger la verdad de Venezuela y solo los mueve el morbo, la maldad, la perversidad», fustigó.

Dijo que los casos importados han sido detectados por el sistema sanitario venezolano y se incluyen en las estadísticas, aun cuando debieron ser detectados antes que los venezolanos volvieran a su país.

Lamentó que haya quienes desean mal para Venezuela; no obstante aseguró que Venezuela está protegida en el marco del plan de prevención contra el coronavirus.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Miraflores