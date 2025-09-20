Presidente Maduro denuncia «guerra multiforme» contra Venezuela y Cuba dirigida desde los EE.UU.

Este viernes, en el marco de un encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y el Buró Político del Partido Comunista de Cuba, el mandatario nacional afirmó que los pueblos de Cuba y Venezuela enfrentan una «guerra multiforme», también conocida como híbrida, dirigida contra los procesos revolucionarios de Cuba y Venezuela.

«Hoy estamos enfrentando una guerra que llaman multiforme, algunos la llaman guerra híbrida (…) lo cierto es que es una guerra inmoral para tratar de destruir lo más hermoso que ha tenido la historia de nuestros pueblos, que es una revolución inspirada en Bolívar y Martí», expresó Maduro desde el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Durante su alocución, Maduro hizo referencia a las acciones de las potencias imperiales, en particular Estados Unidos, señalando que estas no han logrado comprender la profundidad del proyecto bolivariano, fundado por los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez, a partir del ideario de Simón Bolívar y José Martí. “Los supremacistas no han podido entender, y yo les digo ni que lo entiendan, mejor que nos sigan subestimando, mientras ellos nos sigan subestimando, nosotros seguimos avanzando, resistiendo, luchando y bregando, entre ayudándonos, juntándonos como hermanos, porque si en algún momento en la política revolucionaria de América Latina que hay pueblos hermanos es el pueblo de Cuba y Venezuela”, afirmó.

En este sentido, llamó a la unión de ambas fuerzas y experiencias como parte del compromiso con la defensa de la soberanía, la justicia social y la integración latinoamericana ante «las graves violaciones al derecho internacional y al derecho humanitario internacional que se cometen contra el pueblo de Cuba, Venezuela, Nicaragua, los pueblos del Alba», marcó.

Finalmente, el jefe de Estado calificó esta ofensiva como “inmoral” y orientada a socavar los valores históricos que inspiran la lucha de los pueblos y subrayó que frente a esos ataques de los «mafiosos corruptos», Venezuela responderá con firmeza moral, verdad histórica y amor por la patria grande. «Estamos enfrentando a unos mafiosos e inmorales; lo sabemos, que tratan de lanzar sus lodos y estiércol sobre nuestros pueblos y procesos; allá ellos con su inmoralidad y aquí nosotros con nuestra fortaleza moral, con nuestra verdad, nuestra ética y con nuestro amor (…) somos guerreros del amor y la patria grande, fieros guerreros de la patria grande; que no se equivoquen las mafias inmorales y bien corruptas que nos atacan desde el norte», puntualizó.

