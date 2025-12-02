Presidente Maduro denuncia guerra psicológica de EE. UU. contra Venezuela

Este lunes, en el marco del acto de juramentación de los Comités de Comunidad Bolivarianos Integrales (CCBI), el presidente Nicolás Maduro denunció que Venezuela ha sido objeto de «22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico» y aseguró que el pueblo venezolano ha superado esta prueba, reforzando su capacidad de defensa integral. «Son 22 semanas que nos han puesto a prueba, y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la patria. Sí, hace 22 semanas amábamos a Venezuela; hoy la amamos infinitamente y estamos dispuestos a seguir defendiéndola y llevarla a caminos seguros de paz», afirmó Maduro desde el Palacio de Miraflores.
En este sentido, subrayó que, pese a las amenazas, que también son de carácter militar, se han reforzado los mecanismos de defensa integral de la nación, «donde el pueblo fue a los cuarteles y se alistaron y activaron más de 6 millones 200 mil milicianos». «22 semanas de ejercicios militares-populares-policiales que han puesto a Venezuela en un punto que nunca antes tuvimos de capacidad defensiva integral, preparándonos para defender nuestra tierra, soberanía, dignidad y garantizarle a las generaciones futuras que van a tener patria libre y soberana por siempre», pronunció el mandatario al exaltar el papel fundamental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Asimismo, aseguró que, pese a las acciones hostiles de los Estados Unidos, Venezuela no se ha salido ni se saldrá del camino de la construcción de la paz y de la patria que merece el pueblo venezolano. «No nos metemos con nadie, que no se metan con Venezuela». «No nos han sacado (del camino) con su terrorismo psicológico ni un centímetro, del camino correcto por donde debemos seguir andando siempre, jamás, sean las circunstancias que nos toque vivir, jamás nos pueden sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo», incluyó el jede de Estado.