Presidente Maduro denuncia guerra psicológica de EE. UU. contra Venezuela

Este lunes, en el marco del acto de juramentación de los Comités de Comunidad Bolivarianos Integrales (CCBI), el presidente Nicolás Maduro denunció que Venezuela ha sido objeto de «22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico» y aseguró que el pueblo venezolano ha superado esta prueba, reforzando su capacidad de defensa integral.

«Son 22 semanas que nos han puesto a prueba, y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la patria. Sí, hace 22 semanas amábamos a Venezuela; hoy la amamos infinitamente y estamos dispuestos a seguir defendiéndola y llevarla a caminos seguros de paz», afirmó Maduro desde el Palacio de Miraflores.