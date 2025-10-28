Presidente Maduro denuncia plan de provocación militar por parte de la CIA en aguas del Caribe

Durante el segmento “Zona Digital” de su programa Con Maduro+, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló la existencia de un supuesto plan de autoataque que, según sus declaraciones, habría sido ideado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

El objetivo, afirmó, sería generar un conflicto armado mediante una acción contra embarcaciones estadounidenses ubicadas frente a las costas venezolanas, en la zona de Trinidad y Tobago.

Maduro informó que los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia venezolanos lograron desmantelar tres operaciones terroristas vinculadas a la CIA, incluyendo la captura de un grupo de presuntos mercenarios que, según indicó, fueron entrenados y financiados por esa agencia.

El Mandatario comparó el plan con el incidente del acorazado Maine en 1898, que sirvió como pretexto para la intervención estadounidense en Cuba. “La CIA está detrás del trabajo sucio, como siempre”, expresó.

Entre las acciones frustradas, Maduro detalló que una tenía como objetivo colocar explosivos en Plaza Venezuela, otra buscaba atacar la embajada de Estados Unidos en Caracas, y la tercera consistía en simular un ataque a naves militares estadounidenses para justificar una escalada bélica.

Además, denunció la realización de maniobras militares en la región bajo la dirección del Comando Sur de EE.UU., calificándolas como provocaciones que podrían poner en riesgo la estabilidad regional. No descartó que estas acciones formen parte de una estrategia más amplia para desestabilizar a Venezuela en el contexto de tensiones geopolíticas.

El presidente reiteró que el país está preparado para defender su soberanía y que se mantendrán las investigaciones sobre estos hechos. También criticó a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, por colaborar con intereses imperiales.

En ese sentido, celebró las recientes manifestaciones en los estados orientales de Venezuela, que consideró una respuesta legítima ante lo que calificó como amenazas “extravagantes, injustificadas y guerreristas” provenientes del gobierno de Puerto España.