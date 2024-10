Presidente Maduro denuncia que Maduro: Elon Musk invirtió más de 1.000 millones de dólares en plan contra las elecciones

El presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que el magnate Elon Musk invirtió no menos de 1.000 millones de dólares en un supuesto plan de violencia contra los comicios del 28 de julio.

«Elon Musk, sé lo que estoy diciendo, lo digo con conocimiento de causa y creo que me quedo corto, Elon Musk invirtió en el golpe de Estado, en el brote fascista, en la violencia contra el proceso electoral en Venezuela, no menos de 1.000 millones de dólares, no menos», dijo durante su programa Con Maduro +.

El Jefe de Estado dijo que el fundador de SpaceX estaba detrás del plan de la extrema derecha venezolana, para generar violencia y desconocer el resultado anunciado por el CNE.

T/Yorcellys Bastidas