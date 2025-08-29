Presidente Maduro denunció ante la ONU escalada de agresiones de Estados Unidos

El presidente de la República, Nicolás Maduro, dirigió una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en la que expresó la profunda preocupación de Venezuela por lo que calificó como una “escalada de agresiones” del Gobierno de Estados Unidos contra el país.

En la misiva, el Jefe de Estado advirtió que estas acciones han alcanzado un nivel “sin precedentes” y constituyen una amenaza para la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe.

“No puede permitirse que en pleno siglo XXI resurjan políticas de fuerza que pongan en riesgo la paz y la seguridad internacionales. ¡No a la guerra, sí a la soberanía y la paz!”, destacó el mandatario al compartir la comunicación a través de su canal en la red Telegram.

El documento subraya que desde hace años Venezuela ha sido objeto de medidas coercitivas unilaterales, campañas de descrédito, desconocimiento de autoridades legítimas y la utilización de mecanismos de lawfare contra instituciones y dirigentes.

Maduro señaló que esta ofensiva se ha intensificado con el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye destructores, cruceros lanzamisiles y, por primera vez, la presencia de un submarino nuclear de ataque rápido, lo que calificó como una “gravísima amenaza para la estabilidad hemisférica”.

El texto remitido a la ONU enfatiza que dichas acciones constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los artículos que protegen la soberanía de los Estados y prohíben el uso de la fuerza.

Asimismo, recordó que la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2014, obliga a los países a mantener la región libre de conflictos.

Maduro instó a Guterres a que, en el marco de sus competencias, asuma la defensa activa de los valores y principios fundamentales de la ONU, al tiempo que exhortó al Gobierno de Estados Unidos a cesar las acciones hostiles y respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela.

T/CO