Presidente Maduro despliega Sistema de Gestión de Riesgo ante sismos ocurridos en el país

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que en las últimas horas se han registrado 21 réplicas y 10 sismos de acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

“El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha estado en coordinación con todos los gobernadores y alcaldes implicados del país y podemos decir que no se han reportado pérdidas humanas”, expresó Rodríguez durante un contacto informativo con Venezolana de Televisión (VTV).

Precisó que se ha desplegado en todo el país los organismos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). “Tenemos un sistema de prevención y gestión de riesgo que hemos activado y, desde allí, hacemos seguimiento de lo que pueda ocurrir con la actividad de esta falla tectónica”, manifestó.

Finalmente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez indicó que el pueblo venezolano debe mantenerse alerta ante cualquier escenario que reporte Funvisis.

Vale acotar que la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó a la ciudadanía que este miércoles se registró a las 23:51 (hora local), un movimiento telúrico de magnitud 6.0 en la escala de magnitud momento (Mw), con una profundidad de 16.4 kilómetros. El sismo tuvo lugar a 45 kilómetros al este de Bachaquero.