Presidente Maduro destaca avances del Poder Popular durante visita a la Comuna “De Cara al Río” en Petare

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, visitó este miércoles a los habitantes de la Comuna “De Cara al Río”, ubicada en Brisas de Petare, Caracas, como parte de la jornada “Miércoles de Comunas”, iniciativa que resalta el protagonismo del Poder Popular en la construcción del modelo socialista y productivo del país.

Acompañado por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y otras autoridades civiles y militares, el jefe de Estado recorrió distintos espacios de la comunidad para evaluar los logros del autogobierno comunal y los avances en materia de producción, organización y bienestar social.

Durante la visita, el mandatario supervisó diversas obras ejecutadas por el Poder Popular, entre ellas un consultorio odontológico comunitario, un establecimiento para el expendio de agua potable y una ferretería comunal, ejemplos del impulso de las comunidades organizadas en la gestión directa de proyectos sociales y productivos.

Maduro destacó que la Comuna “De Cara al Río” refleja el compromiso y la capacidad del pueblo venezolano para avanzar en la autogestión y la soberanía económica local, consolidando un modelo de democracia participativa en el que “el Poder Popular lo puede todo”.

Asimismo, el Presidente reiteró que el 23 de noviembre se realizará la cuarta Consulta Popular Nacional, mecanismo a través del cual las comunidades elegirán los proyectos prioritarios para el beneficio colectivo. “El poder está en el pueblo, y con su fuerza seguiremos construyendo la Venezuela comunal, solidaria y productiva”, afirmó el jefe de Estado.

T/CO