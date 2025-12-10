Presidente Maduro destaca crecimiento continuo del sector agrícola venezolano durante 20 trimestres

Durante la sesión del Consejo Nacional de Economía Productiva, el presidente Nicolás Maduro informó que el sector agrícola venezolano acumula ya 20 trimestres consecutivos de crecimiento.

En su intervención ante representantes del empresariado privado, detalló que la actividad agrícola registró un incremento de 4,52% en los primeros tres trimestres de 2025, manteniendo un ritmo estable entre 4 y 5%.

El mandatario subrayó que este avance es resultado del compromiso de los productores, desde los pequeños conucos familiares y comunitarios hasta las grandes extensiones de cultivo. Recordó que en años anteriores Venezuela dependía en un 80% de las importaciones de alimentos, mientras que actualmente el país produce de manera orgánica el 90% de los productos que llegan a los supermercados.

Maduro destacó que el dinamismo del agro se refleja tanto en la producción vegetal como en la animal. En este sentido, anunció que Venezuela recibe propuestas de inversión internacional que calificó como “impresionantes”, y adelantó que próximamente se firmará un contrato para desarrollar un millón de hectáreas en el oriente del país con destino a una potencia asiática interesada en invertir.

El jefe de Estado también señaló que la producción nacional de pollo está lista para ser exportada, incluso hacia mercados que anteriormente abastecían a Venezuela. “Nuestro pollo es orgánico y es lo que la gente busca”, afirmó. Asimismo, informó que la producción de perniles aumentó en 3% este año, mientras que la de huevos creció en 4%, con posibilidades de exportación hacia Estados Unidos, donde actualmente existe una crisis de abastecimiento de este rubro.

Con estos resultados, Maduro aseguró que el país avanza hacia una consolidación de su soberanía alimentaria y abre nuevas perspectivas de intercambio económico con el mundo.

T/CO