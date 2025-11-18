Presidente Maduro destaca crecimiento de la economia venezolana

En la edición número 97 de su espacio televisivo Con Maduro +, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró que la economía nacional atraviesa un momento de fortaleza y crecimiento, impulsada principalmente por el aumento sostenido de la producción interna.

El mandatario subrayó que el Ejecutivo continúa trabajando bajo la guía de los 13 motores de la Agenda Económica Bolivariana, con el objetivo de consolidar un desarrollo equilibrado. Explicó que este esquema busca preservar y estabilizar el modelo económico venezolano, concebido como una estrategia de “ganar-ganar”.

Maduro destacó además los recientes indicadores del sector comercial, que reflejan un incremento en la recaudación tributaria y en el registro de nuevas marcas. Para él, estos resultados son prueba de que la Revolución Bolivariana ha logrado fortalecer la economía y superar los efectos de la llamada “guerra económica” mediante nuevas fórmulas de gestión.

El jefe de Estado afirmó que el país ya transita el camino hacia una economía sólida y articulada, orientada a reducir la dependencia de importaciones consideradas innecesarias o suntuarias.

“Tenemos que avanzar hacia un modelo cada vez más equilibrado”, enfatizó el presidente, reafirmando su compromiso con la construcción de una economía estable y sustentable para Venezuela.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial