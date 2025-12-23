Presidente Maduro destaca crecimiento del Motor Telecomunicaciones por encima del 7%

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el Motor Telecomunicaciones se ha convertido en un eje estratégico para el desarrollo nacional, al registrar un crecimiento superior al 7% y aportar significativamente al avance de las nuevas tecnologías en el país.

«Nuestro país ha experimentado un salto histórico en el ámbito tecnológico y de las telecomunicaciones, un progreso que ahora se potencia con la incorporación de la Inteligencia Artificial», expresó el mandatario.

Maduro subrayó que las telecomunicaciones ocupan hoy un lugar central en la economía mundial, al ser consideradas como uno de los pilares de la nueva era tecnológica.

Destacó que la generación de riqueza global se ha desplazado hacia la región indo-pacífica, con China e India como motores principales de la economía internacional.

El jefe de Estado mencionó que incluso un reciente informe de Seguridad Nacional de Estados Unidos reconoce estos cambios, lo que confirma que ese país ya no es el centro económico ni tecnológico del planeta.

Finalmente, insistió en que Venezuela debe seguir creando nuevas fuentes de divisas y fortalecer una economía que avanza de manera autosustentada gracias a los 14 motores de la Agenda Económica Bolivariana.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial