Presidente Maduro destaca doctrina de defensa venezolana como la más avanzada de América Latina y el Caribe

Durante la Plenaria Extraordinaria del V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el IV Congreso de la Juventud Socialista, el presidente Nicolás Maduro afirmó que la doctrina de defensa del Gobierno Bolivariano representa el modelo más avanzado de América Latina y el Caribe, al estar basada en un concepto estratégico de seguridad que rompe con la visión colonial heredada del pasado.

Maduro explicó que esta doctrina, concebida por el Comandante Hugo Chávez, reemplazó el antiguo enfoque que consideraba al pueblo como enemigo interno y subordinaba al Estado y a las fuerzas armadas a intereses extranjeros. “Venezuela rompió con esa visión colonial y empezamos la construcción de lo que hoy por hoy es la doctrina de defensa más avanzada de toda América Latina y del Caribe, junto a Cuba, Nicaragua y la ALBA-TCP, porque vamos juntos”, expresó.

El mandatario destacó que el nuevo modelo prioriza la lucha no armada, constitucional y legal, abarcando dimensiones políticas, electorales, culturales, sociales, ideológicas, espirituales y económicas. En ese sentido, subrayó el papel del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones como eje central del desarrollo nacional.

Maduro recordó que esta doctrina ha sido clave para enfrentar diversos desafíos, desde el golpe de Estado de 2002 hasta las guarimbas de 2014 y 2017, así como la guerra económica que, según indicó, ha sido sostenida durante más de una década. “Hemos enfrentado todas con una estrategia, una doctrina, un plan y un pueblo unido”, aseguró.

El presidente también resaltó los logros del plan económico del Gobierno Bolivariano, que ha permitido a Venezuela “resucitar de sus propias cenizas” y construir un modelo de crecimiento diversificado, productivo y expansivo.

Concluyó: “Retroceder no es alternativa para nosotros. La independencia no tiene alternativa. La libertad rebelde de nuestro pueblo no tiene alternativa. La República no tiene alternativa”. Reiteró que Venezuela jamás se arrodillará ante ninguna potencia.

T/CO

F/Prensa Presidencial