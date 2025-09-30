Presidente Maduro destaca el discurso del presidente Gustavo Petro ante la ONU

Durante el segmento «Zona Digital» de su programa Con Maduro+, el presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, evocó las intervenciones históricas de líderes como Hugo Chávez y Fidel Castro ante la Asamblea General de la ONU, al destacar el reciente discurso del presidente colombiano Gustavo Petro como un momento digno de recordar.

El presidente Maduro expresó su reconocimiento a Petro por lo que calificó como una intervención valiente y poderosa. “Fue una actuación memorable. Admiro su fuerza, la fuerza de Nariño, de Bolívar, de Ricaurte. Esa fuerza la vimos reflejada en Petro”, afirmó el Mandatario venezolano.

Maduro también se refirió a las consecuencias de las acciones del Gobierno estadounidense en el Mar Caribe, señalando que han tenido un efecto contrario sobre los países latinoamericanos. En ese contexto, señaló la necesidad de construir una nueva humanidad basada en la paz, la justicia y la cooperación.

Finalmente, el jefe de Estado consideró que el 80.º aniversario de la Asamblea General de la ONU marca un punto de inflexión hacia un orden mundial multipolar, más justo y representativo de las voces del Sur global.

T/CO con información de Prensa Presidencial

F/Prensa Presidencial