Presidente Maduro destaca logros y consensos en su mensaje de fin de año

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este miércoles su tradicional discurso de cierre de año, en el que presentó un balance del 2025.

El mandatario describió este período como un tiempo de “resistencia victoriosa” y de consolidación de un consenso histórico en la nación.

El Jefe de Estado subrayó el fortalecimiento del Poder Nacional, resaltando que Venezuela avanza hacia la consolidación de un Estado sólido, democrático y soberano. Según el Jefe de Estado, el mayor avance de este año ha sido la coordinación estratégica entre los diferentes sectores sociales, políticos y económicos del país.

El Presidente atribuyó gran parte de los resultados alcanzados a la implementación del Plan de las 7 Transformaciones (7T), surgido de la Consulta Popular, el cual ha convertido la democracia directa y comunal en una práctica cotidiana dentro de la vida nacional.

Aseguró que el 2025 se despide como el año en el que se logró el consenso más amplio de la historia republicana de Venezuela, marcando un hito en la construcción de unidad nacional.

T/CO