Presidente Maduro destaca participación del 100% del empresariado en la productividad del país

Durante la sesión permanente del Comité Ejecutivo del Consejo de Estado, el presidente Nicolás Maduro Moros resaltó la respuesta unánime del empresariado nacional, que ha demostrado cohesión y compromiso en medio de un contexto desafiante.

A esta movilización se suma la participación activa del campesinado, la clase trabajadora y el sector emprendedor, quienes han mantenido la productividad del país pese a seis semanas consecutivas de presiones por parte del Gobierno de Estados Unidos.

El mandatario informó que se han elaborado decretos jurídicos específicos para cada sector, con el objetivo de brindar respaldo legal ante cualquier eventualidad. Maduro reafirmó su confianza en la capacidad del pueblo venezolano para superar las adversidades: “Venezuela saldrá adelante, otra vez saldremos adelante. Las pruebas que la vida nos ponga nos fortalecerán, nos harán más sabios y más unidos. Las bendiciones de Dios siempre nos acompañan y nos acompañarán”, expresó.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Caryslia Rodríguez, manifestó el compromiso del Poder Judicial con la defensa de la nación. Rodríguez instó a la ciudadanía a no caer en provocaciones, pero sí a estar preparada para enfrentar cualquier escenario.

La magistrada subrayó que el TSJ, junto con la Sala Electoral, trabaja en la implementación de los decretos constitucionales que buscan consolidar la paz, la estabilidad y la democracia. “Nos ponemos a disposición, Presidente, para atender este llamado de la patria. No somos un pueblo que ataca, venimos de la estirpe de Simón Bolívar, que llevó libertad y bienestar a otras naciones. Hoy reafirmamos ese legado”, concluyó.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial