Jefe de Estado destaca participación del 92,97% en las elecciones indígenas

El presidente Nicolás Maduro celebró la alta participación registrada en las elecciones indígenas del 3 de agosto, donde el 92,97 % de los voceros y voceras acudieron a ejercer su derecho al voto. Durante su programa semanal Con Maduro+, el mandatario calificó la jornada como ejemplar y pacífica, resaltando que el proceso se desarrolló sin incidentes ni intentos de desestabilización.

Maduro subrayó que el pueblo venezolano apuesta por la tranquilidad y rechaza los actos violentos promovidos por sectores extremistas. “Este pueblo ya no quiere más guarimbas, no quiere más violencia, no quiere más conspiración”, expresó, haciendo un llamado a valorar la paz como una conquista colectiva.

El jefe de Estado instó a la ciudadanía a mantener y fortalecer la estabilidad alcanzada, señalando que en un mundo convulso, Venezuela debe seguir construyendo su camino en armonía y respeto.

T/CO con información de Prensa Presidencial

F/Prensa Presidencial