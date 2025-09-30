Presidente Maduro destaca preparación del pueblo venezolano ante amenazas y emergencias

En el marco del Simulacro Nacional de Protección Civil, el presidente Nicolás Maduro afirmó que el pueblo venezolano se encuentra cada vez más capacitado y seguro para enfrentar cualquier eventualidad, gracias a la articulación entre las fuerzas populares, militares y policiales.

Durante su programa Con Maduro+, en el segmento «Zona Digital», el mandatario resaltó que Venezuela ha fortalecido sus herramientas para responder tanto a fenómenos naturales como a posibles agresiones externas, especialmente aquellas provenientes del Gobierno de Estados Unidos.

Maduro elogió la participación activa del Poder Popular, Protección Civil, Bomberos y la Policía Nacional Bolivariana en los ejercicios realizados el pasado fin de semana, orientados a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas.

Además, informó sobre el sismo de magnitud 4.1 registrado en Carora, estado Lara, el cual afectó parte del occidente del país. Indicó que esta zona ha mostrado una actividad sísmica notable en los últimos días.

“El país está preparado, contamos con un sistema de Protección Civil robusto para atender este tipo de eventos”, aseguró el jefe de Estado.

T/CO con información de Prensa Presidencial

F/Prensa Presidencial