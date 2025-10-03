Presidente Maduro destaca rechazo mayoritario a agresiones externas

Durante una visita a la Comuna Era Bicentenaria en El Junquito, Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió a los resultados de una encuesta internacional realizada por Data Viva, la cual revela que el 94 % de los venezolanos se opone a cualquier tipo de agresión externa contra el país.

Maduro expresó preocupación por el 6 % restante que, según el estudio, apoya medidas que podrían perjudicar a la nación.

“¿Puede alguien creer que hacerle daño a Venezuela beneficiaría a su familia?”, cuestionó el mandatario, instando a la reflexión y al rechazo de posturas que promuevan el conflicto. Citó ejemplos de intervenciones extranjeras en países como Afganistán, Irak, Gaza y Libia, señalando las consecuencias negativas que estas han tenido para sus pueblos.

Maduro también hizo un llamado a quienes se identifican con sentimientos de odio o venganza a reconsiderar su posición y sumarse a la mayoría que apuesta por la paz y el bienestar colectivo. “Despierten a tiempo y únanse a quienes queremos estabilidad, felicidad y prosperidad”, exhortó.

T/CO