Presidente Maduro destaca respaldo de Colombia ante amenazas de EEUU

Durante una nueva edición de los «Jueves de Comuna», el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros denunció las reiteradas amenazas del Gobierno estadounidense sobre las costas caribeñas del país, y destacó haber recibido muestras de solidaridad desde Colombia, incluyendo mensajes de militares que expresan su disposición a defender la soberanía regional.

“Si agreden a Venezuela, también agreden a Colombia. Estamos listos para unirnos en defensa de la Patria Grande de Bolívar”, compartió Maduro, citando una carta que considera símbolo del despertar de un espíritu bolivariano compartido.

El mandatario subrayó que esta unidad entre civiles y militares representa el renacer de la Gran Colombia, una idea que cobra fuerza en medio de las tensiones internacionales. Según Maduro, varios países de la región se han sumado a la denuncia internacional contra posibles violaciones a la paz y soberanía venezolana.

La actividad se desarrolló en la Comuna Legado de Chávez, ubicada en el estado Miranda, donde se evidencian avances significativos en organización popular y producción agroalimentaria. Esta comuna cuenta con infraestructura clave como un centro de acopio de insumos agrícolas, vivero de café, planta potabilizadora, embotelladora, Banco Comunal, sala de gobierno popular y oficina de justicia de paz.

En este contexto, el ministro Ángel Prado reafirmó el compromiso de la comunidad con la defensa territorial y la producción. “Aquí no hay espacio para traidores. Esta comuna está lista para proteger Caracas y abastecerla si las circunstancias lo exigen”, declaró.

Finalmente, el presidente Maduro expresó que las campañas de desinformación y las amenazas externas no han debilitado al pueblo venezolano, sino que han fortalecido su espíritu de lucha. “Cada mentira que lanzan nos da más fuerza. Esa energía no es solo mía, es de millones de venezolanos decididos a defender su tierra”, concluyó con firmeza.

