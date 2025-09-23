Presidente Maduro destaca respaldo popular frente a agresiones de los EEUU

Durante la edición número 91 de su espacio televisivo Con Maduro+, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abordó en el segmento «Zona Digital» junto al periodista Luis Guillermo García el impacto de las recientes acciones del Gobierno estadounidense sobre la conciencia nacional, agresiones que han fortalecido el sentimiento patriótico y generado un rechazo masivo que supera el 90% entre la población.

Apoyado en datos de firmas como Data Viva e Hinterlaces, el Jefe de Estado señaló que en las últimas seis semanas se ha consolidado un consenso nacional en defensa de la soberanía y la paz. “Hoy más del noventa por ciento de los venezolanos y venezolanas se oponen a las amenazas externas”, afirmó. Además, indicó que el respaldo a sectores opositores vinculados a intereses extranjeros ha caído a apenas un 6%, lo que calificó como una señal de su pérdida de relevancia política.

El presidente también destacó que el respaldo a su gestión ha alcanzado un nuevo máximo, superando el 61%, según los últimos sondeos. “Nunca antes habíamos tenido este nivel de apoyo. Es el resultado de la conciencia del pueblo frente a los intentos de intervención”, expresó Maduro, quien se refirió a sí mismo como el “Presidente Obrero de Venezuela”.

Maduro subrayó que el Gobierno venezolano cuenta con el respaldo de movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y gobiernos de América Latina y el Caribe que defienden el derecho a la paz. En ese sentido, indicó que la narrativa internacional sobre Venezuela carece de credibilidad y ha fracasado en su intento de deslegitimar el proceso bolivariano.

El mandatario instó a la dirigencia del PSUV a enfrentar la coyuntura con serenidad y determinación. Reiteró que el pueblo venezolano no teme defender su derecho a vivir en libertad. “Para nosotros, la libertad no tiene alternativa. Nunca seremos esclavos de nadie”, sentenció.

Finalmente, Maduro llamó a confiar en la verdad como herramienta para abrir caminos, y aseguró que con preparación y valentía, Venezuela estará lista para cualquier desafío que se presente.

T/CO