Presidente Maduro dirigió jornada de entrega de obras en varias regiones del país

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presidió una jornada de entrega de obras en la comunidad Los Aguacaticos, sector El Módulo.

Durante la actividad, el Jefe de Estado realiza un Balance de Comunas, en el cual destaca la rehabilitación del Ambulatorio «Los Jardines», Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) «Los Cedros», una obra que beneficiará a más de 6 mil 700 habitantes de la comunidad. Este ambulatorio, ubicado en la Comuna Socialista «La Patria de Bolívar II» y con más de 40 años de servicio, ha sido recuperado integralmente para ofrecer atención de salud de calidad.

La culminación de estos trabajos es resultado del esfuerzo conjunto del Gobierno Bolivariano y la acción inmediata de las Brigadas Comunitarias Militares de la Educación y la Salud (Bricomiles). Estas brigadas, conformadas por representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), impulsan políticas de salud pública y bienestar en beneficio del pueblo.

El renovado centro de salud cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales, incluyendo médicos generales, enfermeras, licenciadas en trabajo social y promotoras de salud, que se encargarán de brindar atención de primera en las siguientes áreas:

Ginecología

Pediatría

Medicina General

Odontología

Psicología

Trabajo Social

Consulta adolescente

Inmunización

FALCON

el presidente Nicolás Maduro Moros reinauguró, vía satelital, el Centro Diagnóstico Integral (CDI) Pedro de Armas, el cual beneficiará a más de 100 mil habitantes que hacen vida en el punto y círculo de la parroquia de San Antonio, donde se concentra la mayor cantidad de habitantes del municipio Miranda, de la ciudad de Coro, estado Falcón.

La intervención integral de este centro de atención no solo abarcó las reparaciones físicas, sino que también logró la transformación del mismo, ampliando sus servicios, alcanzando un total de 25 áreas habilitadas para la atención del pueblo.

El Centro Diagnóstico Integral (CDI) Pedro de Armas ahora cuenta con una Sala de Emergencia con 24 horas de atención, Unidades de Cuidados de Terapia Intensiva/Cuidados Especiales. De igual manera, cuenta con un Quirófano, área de Hospitalización, de Triaje, Odontología, Sala de Inmunización, Oftalmología, Endoscopía, Rayos X; además de todos los servicios asociados de forma gratuita, universal, directa, de calidad.

Un total de 23 comunas y 190 comunidades serán directamente beneficiadas y, a su vez, representan a más de 24 mil familias del sector. A este acto asistieron el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, y el alcalde del municipio Miranda, Henry Hernández, recién electo, entre otras autoridades de la entidad falconiana.

PORTUGUESA

Este martes fue reinaugurado el Centro de Diagnóstico Integral (CDI), Doctor Daniel Camejo Acosta, en el municipio Ospino, con capacidad de brindar 5 mil 100 atenciones mensuales.

Entre los servicios que se brindarán en el CDI, se encuentra hospitalización, laboratorio, rayos X y ecografía, endoscopias, consultas externas, consultas ginecobstetricia, odontología, inmunización, psicología, nutrición, traumatología y oftalmología.

Las labores de rehabilitación del centro de salud, incluyeron la rehabilitación integral del CDI, la impermeabilización de techos, pintura externa e interna, la colocación de luminarias, la climatización de los espacios, la adecuación de servicios sanitarios, la dotación de equipos y mobiliarios, entre otros.

MIRANDA

En el Hospital Domingo Luciani de El Llanito, fue inaugurada la Unidad de Atención Integral a la Mujer, como parte de la consolidación de la Gran Misión Venezuela Mujer.

Esta unidad prestará servicios de prevención y diagnóstico de patologías asociadas al género femenino, con una proyección de atención que supera 1 millón 800 mil mujeres.

El objetivo es brindar seguimiento anual y atención especializada para cada una de las patologías que suelen presentar. El espacio cuenta con equipos de alta tecnología, como mamógrafos, laboratorios para perfil ginecológico y equipos de radiología, además de permitir la realización de exámenes de densitometría ósea.

Son más 15 mil familias las que se encuentran en el punto y círculo de la comunidad de Petare, quienes podrán disfrutar de esta unidad de atención que ahora cuenta con equipos de alta tecnología, entre ellos ultrasonidos de alta gama.

APURE

El gobernador del estado Apure, Wilmer Rodríguez, recibió un pase satelital para reinaugurar el área de cirugía del Hospital General Pablo Acosta Ortiz, el cual no solo beneficia a los apureños, sino que también se extiende hasta los habitantes del estado Guárico.

Este espacio recuperado tiene 14 habitaciones, con 36 camas; además de contar con todos los insumos necesarios tras una dotación de monitores, multiparámetros, bombas de infusión y equipos de primera tecnología.

T/Con informacion de Prensa Presidencial