Presidente Maduro dirigió jornada de trabajo con el Gran Polo Patriótico

El presidente de la República, Nicolás Maduro, lidera una reunión de trabajo con gobernadores y alcaldes del Gran Polo Patriótico como parte de las acciones para la implementación del Plan de las Siete Transformaciones 2025–2031 y avanzar en la consolidación de la articulación entre los distintos niveles de Gobierno.

Durante la reunión, se abordarán aspectos centrales del Plan de la Patria, que incluyen el fortalecimiento de la economía productiva, la seguridad integral y el ejercicio del Poder Popular. Las autoridades presentes también evalúan los avances obtenidos por la Revolución Bolivariana y su impacto en la construcción del Estado Comunal, a través de una política de desarrollo soberano y participativo.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello; y la primera dama, Cilia Flores, participan en la jornada junto a representantes regionales, diputados de la Asamblea Nacional y voceros juveniles.

Con esta convocatoria, el ejecutivo puede revisar mecanismos de coordinación territorial y definir acciones conjuntas para el despliegue de políticas públicas. Recordemos que el Plan de las Siete Transformaciones (7T), convertido en ley, establece líneas estratégicas orientadas al desarrollo científico, la transición energética, la defensa integral, el fortalecimiento económico, la mejora de los servicios públicos, entre otros. Cada eje responde al objetivo de consolidar el impulso territorial y avanzar hacia un modelo de gestión soberano y articulado.

T/Con información de VTV