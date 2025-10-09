Presidente Maduro dirigió reunión con delegados del Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra

Como parte de las actividades del Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, que inició este jueves en el Teatro Municipal de Caracas, el presidente Nicolás Maduro, encabezó una reunión con las delegaciones internacionales y nacionales, para debatir las propuestas ecosocialistas que surgirán del evento y que serán presentadas en la próxima COP30 en Brasil.

El Congreso arrancó las jornadas de debate con la participación de 173 delegados internacionales de más de 63 países y 1.151 delegados nacionales, provenientes de movimientos sociales y comunas ecosocialistas.

El encuentro tiene como punto focal la necesidad de generar una agenda de acción conjunta que impulse una visión distinta para enfrentar la crisis climática global. En consecuencia, el objetivo principal es construir una «sociedad verde, una economía verde, un país verde».

Concebido como una preparación clave para la COP30, que se llevará a cabo en Belém do Pará, Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025, este encuentro busca llevar la experiencia venezolana de la Gran Misión Madre Tierra y la Misión Árbol, a los debates climáticos internacionales.

El Congreso continuará mañana, 10 de octubre, con mesas de trabajo que buscan consolidar las propuestas de acción, que la delegación venezolana y los movimientos sociales llevarán a la cumbre mundial en Belém do Pará.

Acompañaron al jefe de Estado en esta presentación, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; el ministro de Ecosocialismo, Ricardo Molina; y la presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y Misión Árbol, Rosinés Chávez, quienes han hecho hincapié en que este espacio permite a los movimientos sociales hacer sus planteamientos directos ante la emergencia climática.