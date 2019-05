Presidente Maduro: Donald Trump no impedirá que los CLAP sigan protegiendo la alimentación del pueblo venezolano

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este sábado que ni el Gobierno de Donald Trump “ni mil golpistas” impedirán que los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) sigan beneficiando a las familias venezolanas.

La declaración la hizo durante el acto de clausura del capítulo 18 del Congreso de Estudiantes Latinoamericanos y Caribeños, realizado en El Parque Los Caobos, Caracas.

“Ahora se han dedicado a perseguir los CLAP. Hagan lo que hagan ni Trump ni mil golpistas detendrán los CLAP. Cuando estamos decididos a luchar no nos detiene nada, porque la moral nos permite alumbrar los caminos”, enfatizó el mandatario.

Asimismo, explicó que el Ejecutivo Nacional seguirá llevando los productos del CLAP a toda las familias venezolanas, pese a la agresión económica que impone el Gobierno de Donald Trump.

“Donal Trump y los bandidos se dedican a perseguir el CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), porque buena parte del CLAP lo traemos del exterior, el 60-70 por ciento del CLAP lo producimos en Venezuela y el resto lo traemos de manera complementaria (…) ellos quieren que a Venezuela no lleguen más las cajas CLAP, ni lleguen más alimentos” denunció el presidente Maduro.

“Estamos haciendo planes para que los CLAP se eleven y lleguen a las familias. El imperialismo no puede con un pueblo organizado”, dijo el Presidente.

En ese sentido, el mandatario reiteró que el imperio norteamericano mantiene una persecución económica y financiera contra la industria petrolera y otros sectores del país. Durante su discurso denunció que se han robado más de 30 mil millones de dólares y 88 toneladas de oros.

Ante esto, exhortó al pueblo venezolano a mantenerse en resistencia, a pesar de las constante agresiones.

“Pese a los robos y a las agresiones económicas, Venezuela no la para nada ni nadie. Vamos a salir

airosos, seremos más libres, más independientes que antes”, aseveró.

T/CO con información de AVN