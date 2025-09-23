Presidente Maduro: El 85% de las transacciones se realizan en moneda nacional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que el 85% de las transacciones en supermercados del país se realizan actualmente en bolívares. Este dato refleja el fortalecimiento de la moneda nacional y su impacto positivo en el desarrollo de los 13 motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana.

En respuesta a una pregunta del periodista Luis Guillermo García sobre el uso del dólar y el euro en operaciones cotidianas, el Jefe de Estado aseguró que el país está en camino de superar esa dualidad monetaria. Señaló que los marcadores ficticios y la especulación en redes forman parte de una guerra psicológica y económica que aún persiste, pero que será vencida con estabilidad y producción.

El presidente reiteró que la estrategia para enfrentar la guerra económica se basa en la generación de riqueza interna, el impulso de la producción nacional y la reducción de importaciones. Afirmó que los 13 motores económicos están en expansión, lo que ha permitido equilibrar la nueva economía venezolana y consolidar logros como el abastecimiento nacional, el comercio interno y el sistema de pagos biométricos.

Maduro también destacó que el 90% de los productos disponibles en los supermercados son de fabricación nacional, lo que representa un avance significativo en materia de soberanía alimentaria y capacidad productiva. En ese sentido, reafirmó el compromiso de alcanzar el 100% de las transacciones en bolívares como parte de la consolidación de un sistema cambiario robusto y no vulnerable.

A pesar de las sanciones internacionales, el bloqueo económico y las campañas de desinformación en redes sociales, el mandatario aseguró que Venezuela continúa avanzando con firmeza. “Nuestra meta es un sistema económico soberano, estable y plenamente funcional”, concluyó.

T/CO con información de Prensa Presidencial