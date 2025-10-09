Presidente Maduro: El Che sigue vivo en la lucha por la soberanía

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró este 9 de octubre los 58 años del asesinato de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia, resaltando que su legado continúa siendo un referente de dignidad y resistencia frente al capitalismo.

En un mensaje publicado en su canal de Telegram, Maduro afirmó que «el legado ético y profundamente humanista de Ernesto “Che” Guevara es el antídoto contra el capitalismo», y destacó que «el Che sigue vivo en cada batalla por la soberanía, lo que deja en evidencia que el valor moral de los pueblos libres siempre prevalece».

El mandatario añadió: “¡Estará siempre presente en nuestros corazones y en las ideas que nos mueven a construir el Socialismo latinoamericano y caribeño!”, recordando que “el asesinato del Comandante de la dignidad, la valentía y la rebeldía de toda la América, Ernesto ‘Che’ Guevara, orquestado hace 58 años por el imperialismo norteamericano, fue un intento de extinguir su llama global”.

Maduro subrayó que, pese a los intentos de sus adversarios, Guevara se convirtió en un símbolo permanente de la lucha antiimperialista y que «su pensamiento hoy está más vivo que nunca para la construcción del socialismo».

Ernesto Guevara, nacido en Argentina en 1928 y nacionalizado cubano, fue médico, político, guerrillero, escritor y periodista, reconocido como uno de los principales ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana, cuya figura sigue inspirando movimientos de justicia social y emancipación en todo el mundo.

T/CO