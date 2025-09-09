Presidente Maduro: «El colonialismo no es alternativa para nuestros pueblos»

Durante la transmisión número 90 de su programa Con Maduro +, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este lunes su firme defensa de la independencia y la soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe.

El mandatario rechazó de manera categórica cualquier forma de colonialismo o esclavitud, afirmando que tales modelos no tienen cabida en el futuro de la región.

Maduro también compartió detalles sobre una entrevista reciente que le realizó el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, como parte de su programa Conversando con Correa, transmitido por el canal RT. En ese encuentro, ambos líderes abordaron los desafíos geopolíticos que enfrenta la región y coincidieron en que la libertad y la autodeterminación son principios irrenunciables.

“El colonialismo no es opción para nuestros pueblos”, expresó Maduro, quien insistió en que la independencia no puede ser objeto de negociación. Con tono enfático, declaró: “Independencia o colonia. Colonia más nunca, esclavos más nunca”, dejando claro que Venezuela no se someterá a poderes externos ni a ideologías supremacistas.

T/CO