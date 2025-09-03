Presidente Maduro: El imperio busca el control de nuestras riquezas y acabar con la revolución

Durante un encuentro comunitario en el sector Los Aguacaticos, ubicado en la parroquia El Valle de Caracas, el presidente de la Republica, Nicolás Maduro, expresó que Venezuela enfrenta constantes agresiones por parte de potencias extranjeras, motivadas por dos razones fundamentales: la ambición por sus riquezas naturales y el deseo de desmantelar el proyecto político revolucionario que lidera.

Maduro subrayó que el país posee vastas reservas de petróleo, gas y oro, además de tierras fértiles con gran potencial agrícola. “No vienen por mí, vienen por lo que es de ustedes: el petróleo, el gas, las riquezas de esta tierra”, afirmó, destacando que Venezuela cuenta con la mayor reserva petrolera del planeta y ocupa posiciones privilegiadas en otros recursos estratégicos.

El mandatario también señaló que el segundo objetivo de los ataques es ideológico, pues se busca erradicar el legado de Simón Bolívar y el modelo del Socialismo del Siglo XXI, que considera una referencia para los pueblos de América Latina. “Quieren arrancar de raíz el proyecto más grande que ha tenido nuestra América”, declaró.

Maduro también se refirió a la juventud estadounidense, asegurando que esta no se deja engañar por“las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio”, quien representa intereses belicistas.

T/CO con información de Prensa Presidencial