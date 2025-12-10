Presidente Maduro: El próximo año la economía seguirá creciendo y expandiéndose

Durante su participación en la Gran Marcha por los 166 años de la Batalla de Santa Inés, el presidente Nicolás Maduro llamó a acelerar la entrega de recursos destinados a la producción de más de 10 millones de hectáreas en todo el país. La instrucción fue dirigida a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, y al equipo económico del Ejecutivo.

El Mandatario afirmó que Venezuela cuenta con la fuerza humana necesaria para impulsar la producción agrícola y elevar la oferta de alimentos tanto para el mercado interno como para la exportación. Destacó que la expansión productiva se enmarca en un esfuerzo integral para fortalecer la economía nacional y blindar al país ante cualquier amenaza externa.

En su intervención, Maduro subrayó la importancia estratégica de la paz para la estabilidad económica, al recordar que incluso el Libertador Simón Bolívar debió enfrentar grandes desafíos para garantizarla. Señaló que la paz se sustenta en la capacidad del pueblo para proteger el funcionamiento institucional y defender la soberanía frente a agresiones imperiales.

El Jefe de Estado también reafirmó que la economía venezolana cerrará 2025 con un crecimiento del 9%, proyección que se mantendrá en 2026 con una dinámica de expansión sostenida. Mencionó su reciente encuentro con más de 600 empresarios como un elemento clave para consolidar consensos productivos.

T/CO