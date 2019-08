Presidente Maduro: En Colombia se conspira contra la paz de Venezuela

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó este sábado al pueblo venezolano sobre las acciones emprendidas desde Colombia por el mandatario Iván Duque, contra la paz del país.

«En Colombia se siembra el odio contra el Gobierno venezolano, porque soy rebelde, antioligarca y antiimperialista», enfatizó el Jefe de Estado desde las escaleras del Calvario donde recibió al pueblo venezolano que marchó por las calles de Caracas.

Ante ello, destacó que el objetivo del Gobierno Bolivariano es construir la unión bolivariana entre Venezuela y Colombia.

«Sueño una Colombia en paz, libre, que rompa sus amarras con el imperialismo de Estados Unidos, con la que podamos darnos un abrazo fraterno como quería el Libertador Simón Bolívar», expresó el mandatario nacional, luego de firmar la cartilla de recolección de rúbricas en respaldo a la campaña No Más Trump, No More Trump.

Desde este sábado 10 de agosto hasta el 10 de septiembre se realizará una recolección de firmas en rechazo a las nuevas medidas coercitivas de Trum que serán entregadas al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

Esta será la segunda jornada mundial de protesta que se realiza en Venezuela y el mundo, siendo la primera en 2015 tras la orden ejecutiva firmada por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que señalaba a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la nación norteamericana.

T/AVN

F/Archivo