Presidente Maduro: «En Venezuela romperemos el maleficio de la traición»

El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su visita por la rehabilitación integral del Sistema Metrocable Mariche, manifestó que «en Venezuela romperemos el maleficio de la traición», como un juramento al presidente fallecido, Hugo Chávez.
En este sentido, recordó que el 10 de diciembre del 2012, dando cumplimiento con las instrucciones emanadas por el entonces presidente fallecido Hugo Chávez, inauguró el primer tramo del Metrocable de Mariche. «Aquí yo juré frente a ustedes con el corazón adolorido, el alma arrugada, pero con la decisión absoluta de que el juramento que hacemos nosotros los bolivarianos, se cumple a riesgo de la propia vida», agregó el mandatario.
Al mismo tiempo, destacó que este jueves 18 de diciembre regresó al mismo lugar, cumpliendo con su compromiso, para dirigirse al pueblo de Mariche y expresar lo siguiente: «Vine a jurar y a decirle al comandante Chávez en un mensaje, desde la profundidad del alma popular, comandante Chávez no te fallaremos, (…) y te seremos leal aquí en esta vida y más allá en todas las vidas que nos toque».