Presidente Maduro: «En Venezuela romperemos el maleficio de la traición»

El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su visita por la rehabilitación integral del Sistema Metrocable Mariche, manifestó que «en Venezuela romperemos el maleficio de la traición», como un juramento al presidente fallecido, Hugo Chávez.

En este sentido, recordó que el 10 de diciembre del 2012, dando cumplimiento con las instrucciones emanadas por el entonces presidente fallecido Hugo Chávez, inauguró el primer tramo del Metrocable de Mariche. «Aquí yo juré frente a ustedes con el corazón adolorido, el alma arrugada, pero con la decisión absoluta de que el juramento que hacemos nosotros los bolivarianos, se cumple a riesgo de la propia vida», agregó el mandatario. Al mismo tiempo, destacó que este jueves 18 de diciembre regresó al mismo lugar, cumpliendo con su compromiso, para dirigirse al pueblo de Mariche y expresar lo siguiente: «Vine a jurar y a decirle al comandante Chávez en un mensaje, desde la profundidad del alma popular, comandante Chávez no te fallaremos, (…) y te seremos leal aquí en esta vida y más allá en todas las vidas que nos toque».

Además, el presidente Maduro durante su intervención expresó que anteriormente «el pueblo no estaba tan empoderado, tan organizado como lo está hoy, porque antes tenía conciencia revolucionaria, pero hoy, tiene una conciencia superior, que es una conciencia patria que une el conocimiento revolucionario con la conciencia del terruño».Por otro lado, el jefe de Estado señaló que esta obra, que se entrega completamente recuperada y reactivada, es parte de una inversión destinada a los barrios de Mariche y sus alrededores. Además, se enmarca dentro de las 2T del Plan de las 7 Transformaciones, que busca promover el desarrollo de ciudades más humanas.

T/CO