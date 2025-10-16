Presidente Maduro encabeza cierre del Congreso Nacional de Cocineras y Cocineros de la Patria

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabeza este jueves el acto de clausura del Congreso Nacional de Cocineras y Cocineros de la Patria, en la Plaza Bicentenario, en el Complejo de Miraflores, Caracas.

La actividad tiene como objetivo presentar un balance del desarrollo del Congreso, así como ratificar la victoria de la Revolución Bolivariana y de los venezolanos y venezolanas, en su firme e incesante lucha contra la agresión imperialista multidimensional —conocida como guerra económica—, que ha intentado usar el hambre como una estrategia bélica.

Asimismo, la cita impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, busca construir un Plan de Defensa del Programa de Alimentación Escolar (PAE), a los fines de que garantice la alimentación de niños, niñas y adolescentes de la nación bajo cualquier escenario, contribuyendo a materializar el Plan de la Patria de las 7 Grandes Transformaciones (7T), 2025–2031.

Con la presencia del jefe de Estado, Venezuela ratifica su victoria en la lucha contra el hambre —y sus logros—, alcanzados a pesar del bloqueo económico, financiero y comercial y las 1 042 Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) impuestas por Estados Unidos y sus aliados.

Gracias a su plan económico nacional, el país registra un retroceso del Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS) o hambre, refiere el más reciente Informe Sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI, año 2025), en el que destaca que 3,3 millones de personas han superado la inseguridad alimentaria. Esto representa una disminución de 11,7% en el índice de subalimentación entre 2022 y 2024.

Otros datos de la política pública de lucha contra el hambre en Venezuela:

Aumento de la disponibilidad de alimentos en más de 500%, entre 2016 y 2024.

Superación de la disponibilidad de energía alimentaria a 3 103 Kcal/per/día, superando nuevamente el promedio mundial.

Recuperación del abastecimiento a 99,1% a escala nacional.

Los debates del Congreso se han centrado en dos ejes temáticos estratégicos, para la defensa integral de la nación:

1. Organización Popular de las Cocineras y Cocineros por la Paz y la Defensa de la Patria.

2. Producción local y alimentación escolar sana y sostenible.

T y F/ Prensa Presidencial