Presidente Maduro encabeza instalación del Consejo de Gobierno Estudiantil en Miraflores

El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó este lunes la instalación del Consejo de Gobierno Estudiantil, un nuevo espacio de articulación entre el Ejecutivo y los distintos sectores académicos del país. La actividad tiene lugar en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, así como por vicepresidentes sectoriales y miembros del Gabinete, quienes participaron en el encuentro para abordar líneas estratégicas en materia educativa.

A la jornada asistieron estudiantes y representantes de la Federación de Educación Media y Universitaria, convocados para presentar propuestas vinculadas al fortalecimiento de la organización estudiantil, la calidad académica y el desarrollo de proyectos productivos.

Maduro destacó la importancia de consolidar mecanismos de participación directa de la juventud en la toma de decisiones, con el fin de impulsar políticas públicas ajustadas a las necesidades reales de las instituciones educativas.

Al decir que conoce muy bien el movimiento estudiantil, subrayó que «ellos están bien organizados (…) pero nunca se dejen manipular por nadie, desarrollan el pensamiento crítico».

El Gobierno ratificó su disposición a mantener un trabajo conjunto con el movimiento estudiantil para escuchar, apoyar y avanzar en la realización de sus sueños y potenciar el rol de la juventud en el diseño de la agenda nacional.

T/CO