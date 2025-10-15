Presidente Maduro entrega residencia de La Viñeta a la Gran Misión Abuelos de la Patria

El presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó este martes la residencia oficial de La Viñeta ubicada en Fuerte Tiuna, en Caracas, a la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria.

«La Gran Misión Abuelos y Abuelas de la patria recibiendo la residencia presidencial para que sea un centro de funcionamiento de los cuatro vértices de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria», expresó.

Desde los espacios de La Viñeta, Maduro destacó que el espacio ofrecerá atención y esparcimiento a los adultos mayores.

Maduro ordenó acelerar el establecimiento de las casas de abuelos y abuelas en todo el país. «Quedan 10 semanas de este año. Y en estas 10 semanas hay que aprovecharlas para abrir e inaugurar las casas de abuelos y abuelas en todo el país, en todos los municipios».

En estos espacios los adultos mayores recibirán alimentación sana y balanceada e hidratación. También podrán compartir entre ellos, harán ejercicios, leerán, estudiarán, jugarán dominó y verán películas, como lo hacen todas las familias.

«La casa del Abuelo es una de las cosas más humanas y hermosas que estamos haciendo y debemos multiplicarla por cientos, por miles», explicó el mandatario nacional ante las autoridades caraqueñas, quienes tienen la misión de presentar un plan de nuevas Casas de Abuelos y Abuelas en los próximos meses.

De igual manera, Maduro mencionó la necesidad de crear un Círculo de Abuelos Ayacucho en Caracas, dada la cercanía de este nuevo centro con la plaza homónima.

El presidente Maduro estuvo acompañado de la primera dama, Cilia Flores; y de la ministra del para los Adultos y Adultas Mayores, Magally Viña.

Por su parte, la ministra Magally Viña destacó el entusiasmo y la organización del movimiento social al recibir el nuevo espacio: «Los abuelos como usted ve están organizados y felices y contentos por esto».

El encuentro del Presidente con los abuelos y abuelas se transformó en una celebración de afecto puro. Abrazos sinceros, sonrisas y admiración llenaron el espacio, demostrando el profundo lazo entre el líder nacional y la generación más experimentada.

Esta efusividad es un reconocimiento al rol esencial de nuestros abuelos y abuelas. Ellos no son solo la memoria histórica y la identidad venezolana, sino guardianes activos de los valores patrios.