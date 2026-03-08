Presidente Maduro envía mensaje de fe y acción al pueblo venezolano este 8 de marzo

Este domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hizo llegar un mensaje de resistencia y esperanza al pueblo venezolano.

La misiva fue enviada desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC) en Nueva York, donde el mandatario se encuentra actualmente bajo una situación de secuestro por parte de las autoridades estadounidenses.

El contenido del mensaje fue difundido a través de las redes sociales por su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, quien compartió las palabras del jefe de Estado dirigidas a la militancia y a las comunidades organizadas de todo el país.

Fuerza femenina y Poder Popular

En su carta, el presidente Maduro subrayó la importancia de este 8 de marzo, destacando el papel fundamental de las mujeres en la vanguardia de la organización social.

El mandatario vinculó esta fecha histórica con el despliegue de la Consulta Nacional Popular 2026, instando a la población a fortalecer la «fe y la acción colectiva» como pilares para consolidar el Poder Popular.

«El pensamiento de Bolívar sigue guiando la construcción de un Gobierno Popular, justo y moral, nacido de la participación directa del pueblo y de la organización comunitaria», reza parte del texto compartido.

Legado de Angostura y organización de base

El jefe de Estado evocó los principios del Discurso de Angostura para reafirmar la necesidad de ejercer la política desde las bases. Según el mensaje, la estructura comunal es la clave para resistir las agresiones externas y garantizar la justicia social que demanda el proceso bolivariano.

El presidente Maduro insistió en que, a pesar de su reclusión en territorio estadounidense, la construcción de la democracia participativa y protagónica no debe detenerse, señalando que la organización en cada barrio y caserío es la mayor muestra de lealtad al proyecto nacional.

La difusión de este mensaje ha generado una ola de reacciones en las plataformas digitales, donde movimientos sociales y lideresas comunitarias han ratificado su compromiso con la agenda de la Consulta Nacional Popular y la exigencia de la pronta liberación del mandatario venezolano.

Mensaje del presidente Maduro:

«Presidente Nicolás Maduro Moros

Ciudad de Nueva York

Hoy 8 de marzo, Día de la Mujer, venimos ante Dios y Bolívar, junto a las comunas amadas de Venezuela, para pedirle al señor que nos acompañe en esta jornada de construcción del Poder Popular, hecha por las manos valientes de nuestras mujeres y hombres del pueblo.

Levantemos esta consigna que nos guía como idea central: “La fe que mueve montañas y la acción que construye lo nuevo, en Cristo y Bolívar.”

Jesús nos enseñó: «Si tienen fe y no dudan, hasta pueden decirle a esa montaña: quítate y arrójate al mar, y así será» (Mateo 21:21). Danos esa fe sincera y popular, para mover las montañas de dificultades que a veces nos frenan, y convertirlas en camino libre para nuestra patria.

Y Bolívar, en Angostura, nos mostró el camino de la acción: pidió un gobierno popular, justo y moral, que acabe con la opresión y traiga paz. Hoy el mismo Bolívar nos invita a votar y construir desde la comuna un gobierno donde reine la igualdad y la libertad.

Que esta jornada, bendecida por Dios, sea muestra de nuestra fe firme y nuestra lucha de cada día. Unidos en Cristo, Bolívar y Chávez, haremos de Venezuela un hogar de amor, justicia y poder popular».

F/Radio Miraflores