Presidente Maduro envía mensaje desde EEUU: “Nosotros estamos bien, somos unos luchadores”

El diputado Nicolás Maduro Guerra transmitió este sábado 10 de enero, un mensaje de fortaleza por parte del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, tras mantener contacto a través de su equipo legal. El parlamentario nacional afirmó: “Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que nosotros estamos bien, somos unos luchadores”.

Resistencia ante el uso de fuerza desproporcionada

Durante un encuentro con integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Maduro Guerra denunció que contra el mandatario se empleó una fuerza desproporcionada al no poder vencerlo por otras vías. No obstante, enfatizó que el presidente Maduro se mantiene moralmente íntegro y fuerte, destacando que su liderazgo no ha sido doblegado a pesar de las circunstancias que enfrenta en territorio estadounidense.

Aunado a ello, instó a la militancia a preservar la unidad interna y ratificó su plena confianza en figuras clave como la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el presidente de la AN Jorge Rodríguez y el ministro Diosdado Cabello.

Asimismo, Nicolás Maduro Guerra señaló que la ruta para superar los desafíos actuales consiste en seguir las instrucciones de Nicolás Maduro, manteniendo la cohesión política para garantizar la estabilidad institucional del país frente a las presiones externas.

T y F/ VN