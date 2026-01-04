Presidente Maduro envía potente símbolo al mundo: ¡Nosotros venceremos!

El presidente constitucional de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, sorprendió a sus secuestradores en Estados Unidos (EE.UU.) al enviar a los venezolanos y pueblos del mundo un potente símbolo de su dignidad y coraje, tras mostrar la señal de “¡Nosotros venceremos!”.

Durante la emisión de este domingo de La Noticia, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), se difundieron las imágenes en video que medios internacionales dieron a conocer este sábado del traslado ilegal del presidente secuestrado en Nueva York, en un intento de mostrar un cuadro de supuesta derrota.

El efecto fue lo contrario, cuando se vio al presidente secuestrado, enérgico, sobrio, digno, hacer con sus manos la señal de la paz y la victoria. La sobriedad, la determinación del presidente Maduro a su pueblo y al mundo, mostró su determinación de que Venezuela es gente de paz y su Gobierno triunfará, por encima de las mezquindades y el terrorismo imperiales del criminal Gobierno de EE.UU.

“Un presidente secuestrado que no se ha doblegado y manifiesta visualmente que no se rendirá. Un gesto que significa ‘Nosotros venceremos’, que somos gente de paz”, explicó el periodista Juan Carlos Arellan, cuando mostraba las imágenes del video viralizado en las redes sociales.

“Ha sido un signo potente, un signo de esperanza, es un signo que, desde las circunstancias más complejas, el presidente de Venezuela dice a los venezolanos: fuerza, calma y cordura y nervios de acero”, agregó.

Parte de las imágenes de los medios internacionales en la jornada de ayer divulgaron con la intención de generar o crear una imagen de un presidente caído, capturado y, por extensión, tratar de doblegar al país, simbólicamente, pero solo han conseguido que el presidente de la República Bolivariana transmita la serenidad de su carácter, que ha mantenido siempre, con una dignidad imperturbable, a pesar de las circunstancias complejas que le ha tocado vivir.

Pueblo las convierte en consignas

En otro video, al presidente Maduro lo mantienen sentado, y aprovechó para enviar otro poderoso gesto: los pulgares arriba, para indicar que él y su esposa Cilia Flores se encuentran bien, pese a todo, con el espíritu revolucionario y bolivariano en alto.

Los periodistas manifestaron su admiración y recordaron que el presidente de la República, en sus actividades públicas y en todas sus participaciones y transmisiones al compartir con el pueblo venezolano, culminaba con estas señas, las cuales se viralizaron y que el pueblo convertirá en una consigna.

En ese momento, VTV transmitía imágenes de la concentración popular en Caracas, donde el pueblo en la calle exigía la liberación de la pareja presidencial y oraba al Todopoderoso para su protección. En la manifestación pública se observaba el símbolo, un significante que los venezolanos han captado en los gestos de Maduro y se apropiaron de él porque han entendido que, a pesar de las adversidades, el mandatario nacional ha expresado la dignidad de su investidura como presidente secuestrado por el imperio más sanguinario de la historia humana.

“Un signo de la historia, un signo de nosotros venceremos en las circunstancias más complejas que al país le ha tocado atravesar, a partir de la ilegal agresión estadounidense contra Venezuela”, sostuvieron los periodistas.

T y F/ VTV