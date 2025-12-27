Presidente Maduro: «Es imposible que EE.UU. le imponga a Venezuela un modelo de dominación colonialista

Durante el consejo de vicepresidentes sectoriales realizado este viernes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que es «imposible» que sectores del poder en Estados Unidos fabriquen una «realidad virtual» y le impongan a Venezuela un modelo de dominación colonial para robarle sus recursos naturales.

«Es imposible que desde sectores del poder de EE.UU. fabriquen una realidad virtual y le impongan a la Venezuela de Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales», aseveró el mandatario nacional.

«Eso es impossible porque aquí hay un pueblo asentado en el territorio, en las comunidades, en las universidades, en las fábricas y en los cuarteles, y ese pueblo ha demostrado suficiente capacidad para llevar nuestra patria por buen camino, a buen ritmo, a buen tino», agregó.

El presidente vaticinó que «Venezuela seguirá su curso con su plan, con su liderazgo y con su pueblo, teniendo grandes logros en los años que están por venir», esto pese a las amenazas de Estados Unidos de desplazar al gobierno del Poder con financiación a sectores de extrema oposición, radical y violenta y con aquella estrategia de imponer un gobierno paralelo. «Nuestro mensaje es de paz, de amor y de entendimiento. Y si en EE.UU., algún día a alguien se le ocurre, sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente que represente a su pueblo para extender la mano y buscar caminos de paz, cooperación y prosperidad», expresó el Jefe de Estado este viernes 26 de diciembre.

“El Gobierno de Venezuela continúa en plena disposición de diálogo con cualquier sector político por el bienestar del país y la región. Venezuela cuenta con todos los instrumentos legales y jurídicos para defender su derecho a la paz”, subrayó.

T/CO